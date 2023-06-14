14 июня, 05:01,
обновлено 14 июня, 05:32

СМИ: глава МИД КНР призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны

По данным The Global Times, Цинь Ган попросил прекратить наносить ущерб суверенной безопасности Китая

ТАСС, 14 июня. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал Соединенные Штаты прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте МИД Китая.

"Цинь Ган разъяснил официальные позиции по основным опасениям Китая, таким как Тайвань, подчеркнув, что США должны уважать их, прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и прекратить подрыв суверенитета, безопасности и развития Китая во благо конкуренции", - говорится в сообщении.

В свою очередь Блинкен сообщил в Twitter, что обсудил с Цинь Ганом важность поддержания открытыми линий связи между Вашингтоном и Пекином. 

Теги:
СШАКитайБлинкен, ЭнтониЦинь Ган
© Информационное агентство ТАСС
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