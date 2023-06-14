МККК заявил, что санкции препятствуют обслуживанию критически важных объектов Сирии

Международный комитет Красного Креста также подчеркнул, что риск развала критически важной инфраструктуры в этой стране вызывает серьезную обеспокоенность

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил обеспокоенность риском развала критически важной инфраструктуры в Сирии. В заявлении, распространенном в среду в Женеве, он подчеркнул, что введенные против этой страны санкции препятствуют импорту запасных частей для обслуживания этих объектов, поэтому в санкционном режиме должны быть предусмотрены гуманитарные исключения там, где это еще не сделано.

"Риск развала критически важной инфраструктуры Сирии вызывает серьезную обеспокоенность", - отметила женевская штаб-квартира МККК. "Импорту запасных частей, необходимых для обслуживания критически важных объектов инфраструктуры в крупнейших городах, препятствуют международные ограничительные меры и санкции, поэтому МККК по-прежнему призывает предусмотреть в санкционных режимах, в которых это еще не было сделано, четко сформулированные и постоянные исключения по гуманитарным соображениям", - говорится в заявлении. В МККК напомнили, что большинство водоочистных станций арабской республики повреждены и работают с "пугающе низкой производительностью, в результате чего население страдает от острой нехватки питьевой воды".

В связи с проведением Евросоюзом 14 и 15 июня в Брюсселе конференции на тему "поддержки будущего Сирии и региона" комитет призвал к "безотлагательным действиям, чтобы облегчить положение народа" этой страны.

"Цена бездействия будет слишком высока, прежде всего для мирных жителей", - считают в организации. "Международное сообщество должно взглянуть в глаза суровой реальности: сложившееся в Сирии положение неприемлемо, бездействие приведет к серьезным последствиям для всех сторон и полностью лишит страну надежды на устойчивое восстановление", - заявил директор регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони.

"Мы должны сделать сохранение критически важной инфраструктуры нашим приоритетом и содействовать всесторонней гуманитарной деятельности", - резюмировал он.