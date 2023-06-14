14 июня, 05:17

Президент Колумбии отправится в Германию для обсуждения сотрудничества в энергетике

Густаво Петро планирует провести встречу с главами компаний, работающих в области производства газа, энергетики, инфраструктуры, металлургии, телекоммуникаций и других сфер

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июня. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро отправится в среду в Германию, где подпишет меморандум о сотрудничестве двух стран в сфере производства водорода. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации главы государства.

"Президент проведет встречу с главами компаний, работающих в области производства газа, энергетики, инфраструктуры, металлургии, телекоммуникаций и других сфер. Во время визита будет подписан меморандум о взаимопонимании для стимулирования производства и использования водорода в Колумбии", - говорится в заявлении.

Петро прибудет в Германию в среду вечером. На 16 июня у него запланированы встречи с президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. 

Теги:
ГерманияКолумбияШтайнмайер, Франк-ВальтерПетро, ГуставоШольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация