Президент Колумбии отправится в Германию для обсуждения сотрудничества в энергетике

Густаво Петро планирует провести встречу с главами компаний, работающих в области производства газа, энергетики, инфраструктуры, металлургии, телекоммуникаций и других сфер

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июня. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро отправится в среду в Германию, где подпишет меморандум о сотрудничестве двух стран в сфере производства водорода. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации главы государства.

"Президент проведет встречу с главами компаний, работающих в области производства газа, энергетики, инфраструктуры, металлургии, телекоммуникаций и других сфер. Во время визита будет подписан меморандум о взаимопонимании для стимулирования производства и использования водорода в Колумбии", - говорится в заявлении.

Петро прибудет в Германию в среду вечером. На 16 июня у него запланированы встречи с президентом страны Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.