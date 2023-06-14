Генпрокуратура Колумбии отменила ордер на арест 19 бывших повстанцев

Они входят в состав группировки "Центральное командование", с которой правительство Колумбии ведет переговоры о мире

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Колумбии отменила ордер на арест 19 членов вооруженной группировки, созданной бывшими бойцами расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК).

"На основании принципа гармоничного сотрудничества между органами власти, предусмотренного 113-й статьей конституции Колумбии, и коллективной обязанности способствовать достижению мира генеральный прокурор Франсиско Барбоса Дельгадо <...> постановил отменить все ордера на арест в отношении 19 лиц", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном во вторник.

В нем уточняется, что эти лица входят в состав группировки "Центральное командование", с которой правительство Колумбии ведет переговоры о мире.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах, его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В 2016 году в Гаване представители правительства южноамериканской страны и повстанческой организации подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе РВСК была создана политическая партия. Несмотря на это, позднее часть бывших участников организации решили вновь взять в руки оружие.