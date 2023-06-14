Нижняя палата парламента Казахстана приняла закон о возврате незаконных активов

Документ, в частности, предполагает создание уполномоченного органа по этим вопросам, а также образование специального государственного фонда и управляющей компании для аккумулирования возвращенных активов и финансирования социальных и экономических проектов

АСТАНА, 14 июня. /ТАСС/. Депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана приняли закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

Основной целью закона обозначено регулирование общественных отношений, связанных с поиском, подтверждением происхождения и принятием мер по обеспечению сохранности, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов. Документ, в частности, предполагает создание уполномоченного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов, а также образование специального государственного фонда и управляющей компании для аккумулирования возвращенных активов и финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

Как отмечается в заключении комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса, за последние 25 лет активы незаконно приобретались и выводились за пределы Казахстана вопреки законодательству. "Так, согласно подсчетам разных экспертов, за указанный период в результате хищений государственных средств, коррупции, присвоения средств и уклонения от налогов за границу выведено около $140-160 млрд", - говорится в заключении.

После одобрения Мажилисом закон поступит на рассмотрение в Сенат - верхнюю палату парламента.

В июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии, которая займется возвратом финансовых средств, незаконно выведенных гражданами Казахстана за рубеж. За время работы комиссии в собственность государства уже вернули такие активы на сумму свыше 760 млрд тенге ($1,7 млрд).