WSJ: Польша выступит против избрания премьера Дании новым генсеком НАТО

Как сообщает газета, в Варшаве считают несоответствующим потребностям альянса в нынешних условиях назначение этого кандидата

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Польша выступит против назначения премьер-министра Дании Метте Фредериксен новым генеральным секретарем НАТО. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

По их данным, польская сторона считает, что избрание Фредериксен не соответствует потребностям альянса в нынешних условиях. Варшава настаивает на том, чтобы новый генсек был выходцем из страны восточного фланга НАТО. Польша, как и несколько других стран Восточной Европы, полагает, что назначение генсека из государства, расположенного рядом с Россией, а особенно из страны бывшего СССР, станет сигналом Москве. В этой связи некоторые стороны предлагают кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Государства Западной Европы при этом считают, что такой шаг может стать слишком провокационным, отмечает газета.

Администрация президента Польши Анджея Дуды также выразила сомнения в том, что Дания выполняет установленные альянсом критерии по расходам на оборону. В мае власти королевства обязались инвестировать в оборону более $20 млрд в течение ближайшего десятилетия, что должно позволить стране достичь необходимого показателя в размере 2% ВВП.

Противодействие Польши может стать для Фредериксен решающим в борьбе за высший руководящий пост в альянсе, поскольку генсек избирается путем консенсуса среди государств-членов, пишет The Wall Street Journal. По ее данным, против Фредериксен играет и то, что предыдущие генеральные секретари НАТО тоже были скандинавами. Норвежец Йенс Столтенберг был назначен на эту должность в 2014 году, до него пост занимал датчанин Андерс Фог Расмуссен. Несколько стран, в том числе Польша, не хотят, чтобы новый генсек вновь был представителем Северной Европы. В настоящее время в НАТО входит 31 страна.

15 мая Столтенберг подтвердил намерение покинуть свой пост в сентябре. Среди его наиболее вероятных преемников, помимо Фредериксен, называют министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, заместителя премьера Канады Христю Фриланд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также считается возможным кандидатом на этот пост, однако она заявляла, что не добивается этого назначения. Администрация президента США Джо Байдена пока не сообщала, чью кандидатуру поддержит Вашингтон.