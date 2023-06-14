NYT узнала о попытках НАТО убедить Байдена ускорить вступление Украины в альянс

Журналисты газеты Дэвид Сангер и Стивен Эрлангер отметили, что позицию американского лидера по этому вопросу не разделяют большинство членов альянса, "только Германия полностью поддерживает" США

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) пытаются убедить Вашингтон ускорить процесс вступления Украины в альянс и определить его точные сроки. Такое мнение выразили журналисты газеты The New York Times Дэвид Сангер и Стивен Эрлангер в статье, опубликованной в среду на сайте издания.

"Теперь среди союзников [по НАТО] разгорелись дебаты <...>, оказывают давление на [президента США Джо] Байдена, чтобы тот поддержал более быстрый путь Украины в НАТО <...>. Вопрос о членстве Украины стал "дискуссией, которая отнимает все время" как в Европе, так и внутри администрации Байдена", - считают обозреватели.

Как отмечается в статье, позицию Байдена по "ключевому вопросу: когда и как Киев присоединится к НАТО" не разделяют большинство членов альянса, "только Германия полностью поддерживает" США. Многие члены альянса хотят предоставить Украине четкий график на саммите в июле в Вильнюсе.

7 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что принятие любой страны, включая Украину, в НАТО - это определенный процесс и США не планируют пытаться ускорить его. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указывал, что точные сроки вступления Украины в НАТО назвать невозможно, поскольку страна находится "в разгаре войны".

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.