14 июня, 07:40
Военная операция на Украине

Премьеры Украины и Польши обсудили сотрудничество по поставкам военной техники

Денис Шмыгаль сообщил, что также они "скоординировали подготовку к конференции обновления Украины в Лондоне"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудили дальнейшее сотрудничество по поставкам военной техники Украине.

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"Обсудили дальнейшее сотрудничество в поставках военной техники, а также тренировки украинских военных", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Он добавил, что во время беседы также "скоординировали подготовку к конференции обновления Украины в Лондоне". "Рассчитываем по ее итогам на новые договоренности и конкретные проекты", - отметил Шмыгаль. 

Теги:
УкраинаВеликобританияПольшаМоравецкий, МатеушШмыгаль, Денис АнатольевичВоенная операция на Украине
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