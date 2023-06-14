ФРГ не раскрывает, получала ли предупреждение о подготовке подрывов "Северных потоков"

В немецком кабмине отказались давать комментарии об утечках в СМИ, согласно которым Служба военной разведки и безопасности Нидерландов знала о намерениях Украины осуществить диверсию

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Правительство ФРГ оставило без комментариев публикации в СМИ, согласно которым Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MVID) знала о намерениях Украины подорвать "Северные потоки" и якобы предупредила об этом в том числе Германию.

"Просим отнестись с пониманием, что федеральное правительство не может комментировать продолжающиеся расследования", - заявил в среду представитель кабмина ФРГ в ответ на запрос ТАСС об этих утечках.

"Также мы не даем публичных комментариев вопросов, касающихся каких-либо разведывательных данных. Федеральное правительство отчитывается по таким вопросам перед профильными комитетами Бундестага, заседания которых проводятся в закрытом режиме", - добавили там.

Как сообщила во вторник нидерландская вещательная компания Nederlandse Omroep Stichting (NOS), сведения о подготовке подрыва газопроводов были получены от информатора еще в июне 2022 года. Ведомство незамедлительно передало полученные сведения коллегам из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), а также нескольким европейским странам, в числе которых была названа Германия.

Как писала газета Die Zeit, ЦРУ после этого предостерегло украинскую сторону от осуществления теракта.