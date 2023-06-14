Шведская прокуратура надеется осенью назвать виновного в подрыве "Северных потоков"

Прокурор Матс Юнгквист отметил, что предварительное следствие, как и раньше, считает, что за диверсией стоит государство

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /ТАСС/. Расследование подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Швеции близится к финальной стадии, есть надежда, что ответственный за диверсию будет найден и уже осенью будут выдвинуты обвинения. Об этом в среду заявил ведущий дело прокурор Матс Юнгквист в интервью Шведскому радио.

"Да, мне кажется, что со временем это прояснится, - сказал он. - Мне кажется, что мы приближаемся к финальной стадии. Расследование может быть завершено осенью. Я надеюсь, что мы по крайней мере осенью сможем занять позицию по вопросу об обвинении".

Как сообщалось ранее, на дне были найдены следы взрывчатки. "У этой взрывчатки специальный состав, что позволяет сделать определенные выводы", - пояснил прокурор.

В ходе расследования шведские следователи встречались с немецкими коллегами. "Я сам встречался с немецким прокурором и следователями вместе с моими следователями", - рассказал Юнгквист.

Предварительное следствие, как и раньше, считает, что за диверсией стоит государство. "Расследование усилило эти подозрения", - добавил прокурор.

Ранее Юнгквист в интервью ТАСС заявил, что шведская прокуратура не видит необходимости в сотрудничестве с Россией в рамках расследования диверсии. По его словам, в предварительном следствии главным было не определить, кто совершил подрыв, а исключить, что Швеция каким-то образом была использована как платформа для диверсии.