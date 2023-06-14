Министерство обороны Турции сообщило о ликвидации 41 экстремиста в Сирии

Речь идет о Рабочей партии Курдистана и "Силах народной самообороны" сирийских курдов

АНКАРА, 14 июня. /ТАСС/. Турецкая армия ликвидировала 41 бойца запрещенных в стране курдских группировок на севере Сирии. Об этом в среду сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Силах народной самообороны" (СНС) сирийских курдов. Анкара считает эти организации связанными и признает террористическими.

"Мы продолжаем взыскивать по счетам с террористических организаций РПК и СНС, которые атаковали наши базы. Наши ВС нейтрализовали 41 террориста, уничтожив их укрытия, обнаруженные в районах Тель-Рифаат и Манбидж", - говорится в заявлении ведомства.

11 июня Минобороны Турции сообщило о нейтрализации в Сирии семерых членов РПК/СНС. Они осуществили минометный и ракетный обстрел района турецкой базы Джибрин и полицейского участка Онджупынар. При нанесении ответного удара ВС Турции использовали гаубицы и реактивные системы залпового огня.