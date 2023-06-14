14 июня, 08:08

Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Oriental Image via Reuters Connect
© Oriental Image via Reuters Connect

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко сообщил, что в Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Россией

МОСКВА, 14 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Посол РФ в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

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"Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, - это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует", - отметил дипломат в интервью ТАСС.

По его словам, в целом Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Россией. "Сейчас идет процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчетов в этих торговых операциях", - добавил посол.

Совещание глав МИД стран БРИКС прошло 2 июня в Кейптауне. В нем также участвовали главы МИД 12 государств Глобального Юга, которые высказали пожелание вступить в объединение. Это Аргентина, Бангладеш, Венесуэла, Габон, Демократическая Республика Конго, Египет, Индонезия, Иран, Союз Коморских Островов, Куба, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 14:00 мск. 

Теги:
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