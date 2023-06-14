WP: провал контрнаступления ВСУ негативно отразится на отношениях Киева с Западом

По данным газеты, если Украина не достигнет "большого успеха", усилится давление со стороны западных стран, чтобы подтолкнуть Киев к "переговорам по территориальному урегулированию, которое ему может не понравиться"

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Неуспешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может негативно сказаться на отношениях Киева с западными странами. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, ограниченные успехи контрнаступления ВСУ дадут новые аргументы критикам предоставления западной помощи Киеву и усилят дебаты в НАТО и Евросоюзе об их будущей позиции по отношению как к Украине, так и к России. Как отмечает издание, если Киев не достигнет "большого успеха", это также "усилит давление со стороны западных стран с тем, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам по территориальному урегулированию, которое ему может не понравиться".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.

Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.