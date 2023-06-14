СМИ: Китай выдворяет последнего аккредитованного в стране индийского журналиста

Сотрудник агентства Press Trust of India должен покинуть республику до конца месяца

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июня. /ТАСС/. Власти КНР потребовали покинуть страну последнего работавшего в республике индийского журналиста. Об этом в среду сообщает газета Payoneer.

По информации издания, требование выехать из Китая до конца этого месяца получил сотрудник агентства Press Trust of India, последний из индийских репортеров, освещавших события в КНР. В апреле китайские власти отказали в продлении виз журналистам индийских газет Hindustan Times и The Hindu, а также двум представителям общественной вещательной компании Prasar Bharati, которые были вынуждены покинуть КНР.

Индия в свою очередь отказала в продлении виз двум журналистам, представлявшим китайское информационное агентство о Xinhua ​​ и Центральное телевидение Китая.

Как отмечает Payoneer, Индия и Китай начали выдворять журналистов друг друга после того, как ранее в этом году китайские власти запретили индийским журналистам принять на работу в качестве помощников четырех местных граждан. В ответ на просьбу об этом Китай ввел ограничения, разрешив работать в каком-либо представительстве иностранных СМИ одновременно только трем китайским журналистам из состава специального пула, сформированного властями. Это решение вызвало несогласие Индии, где нет ограничений на работу своих граждан в корпунктах зарубежных изданий.

МИД КНР заявил, что "сотрудники китайских СМИ в течение долгого времени подвергались несправедливому и дискриминационному обращению в Индии". Так, в 2017 году срок действия виз китайских журналистов, находившихся в Индии, без объяснения причин был сокращен до трех или даже одного месяца. С 2020 года Нью-Дели, утверждало китайское внешнеполитическое ведомство, отказывается одобрять заявки на работу в Индии корреспондентов СМИ КНР. В ответ Пекин был вынужден принять соответствующие ответные меры для защиты законных прав и интересов китайских СМИ.

Конфронтация Индии и Китая по вопросу о визах журналистам началась на фоне столкновений военнослужащих двух стран, произошедших в мае-июне 2020 года на границе в горной области Ладакх. Нью-Дели и Пекин стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны начали постепенный отвод войск от линии границы.