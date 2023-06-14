Армения заявила о ранении двух иностранцев из-за обстрела Азербайджаном завода у Ерасха

ЕРЕВАН, 14 июня. /ТАСС/. Два иностранца в среду получили ранения в результате обстрела азербайджанскими ВС металлургического завода в Ерасхе. Об этом заявила пресс-служба Минобороны Армении.

"Министерство обороны Азербайджана распространило около 11:30 (10:30 мск - прим. ТАСС) дезинформацию о том, что якобы ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в районе Ерасхе, создав информационную базу, через 10-15 минут - около 11:45 (10:45 мск - прим. ТАСС) - в том же направлении азербайджанская сторона открыла огонь по строящемуся в Ерасхе за счет иностранных инвестиций металлургическому заводу, в результате чего двое иностранных граждан получили ранения", - говорится в сообщении.