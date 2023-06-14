СБУ предъявила обвинение руководству киевской компании якобы за сотрудничество с Росатомом

Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение руководству киевского Центрального конструкторского бюро арматуростроения якобы за сотрудничество с российской госкорпорацией "Росатом". Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

По ее данным, гендиректору киевского бюро и двум его подчиненным предъявили обвинение по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

СБУ заявляет, что основным заказчиком киевской компании, являющейся монополистом в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций, до февраля 2022 года был Росатом. Украинская продукция использовалась для строительства энергоблоков на пяти атомных электростанциях в разных странах мира.

По утверждению спецслужбы, это сотрудничество якобы продолжилось и после запрета вывоза товаров на таможенную территорию РФ и введения санкций против Росатома.

Сообщается, что во время обысков у фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконной деятельности. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы, заявили в СБУ.