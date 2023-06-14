В Баку опровергли данные Еревана об обстреле металлургического завода в Армении

Пресс-служба Минобороны Армении ранее сообщила о ранении двух иностранцев в результате обстрела азербайджанскими ВС металлургического завода в Ерасхе

БАКУ, 14 июня. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло в среду информацию армянской стороны об обстреле металлургического завода на территории Армении.

"Категорически опровергаем распространенную армянской стороной информацию о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по металлургическому заводу в направлении Араздейен, в результате чего были ранены два человека", - говорится в сообщении оборонного ведомств.

Ранее пресс-служба Минобороны Армении сообщила о ранении двух иностранных граждан в результате обстрела азербайджанскими ВС металлургического завода в Ерасхе.