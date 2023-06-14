14 июня, 09:54

В Армении заявили, что желание Турции открыть консульство в Шуши не способствует миру

Глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Армении Саргис Ханданян сообщил, что такие шаги вызывают беспокойство

ЕРЕВАН, 14 июня. /ТАСС/. Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении открыть генеральное консульство своей страны в городе Шуши, который перешел под контроль Азербайджана в результате военных действий 2020 года, не способствует установлению мира и стабильности на Южном Кавказе. Об этом на брифинге заявил глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Армении Саргис Ханданян.

"Такие заявления и действия, если они последуют за этими заявлениями, неэффективны и не приносят пользы", - сказал он. По его словам, такие шаги не способствуют миру и стабильности и вызывают беспокойство.

13 июня Эрдоган, находясь с государственным визитом в Азербайджане, заявил, что Анкара готова открыть генеральное консульство в Шуши. Он добавил, что "это станет посланием всему миру, в частности Армении". 

Теги:
АзербайджанАрменияТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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