14 июня, 09:54 На Украине заочно предъявили обвинения Александру Дугину

В СБУ утверждают, что философ в своих многочисленных выступлениях и публикациях уже более 10 лет "отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату российскими войсками"