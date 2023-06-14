На Украине заочно предъявили обвинения Александру Дугину

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому философу, главе Международного Евразийского движения Александру Дугину. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.
"СБУ предъявила обвинения <...> Александру Дугину", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, философу инкриминируют ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид).
В СБУ утверждают, что Дугин в своих многочисленных выступлениях и публикациях уже более 10 лет "отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к вооруженному захвату российскими войсками". Кроме того, согласно версии следствия, он якобы пропагандировал уничтожение гражданской инфраструктуры Украины.