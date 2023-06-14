Гарибашвили назвал важным в геополитическом контексте статус кандидата в члены ЕС

Премьер-министр Грузии считает, что это также будет способствовать снижению поляризации в стране

ТБИЛИСИ, 14 июня. /ТАСС/. Предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС является важным шагом в контексте как европейского будущего республики, так и геополитики в целом. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо в Брюсселе.

"Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что предоставление статуса кандидата [в члены ЕС] Грузии в конце года является критически важным как для европейского будущего Грузии, так и в геополитическом контексте. По словам премьер-министра, Грузия заслуживает статус кандидата, что будет способствовать снижению поляризации в стране", - говорится в сообщении пресс-службы грузинского правительства.

Гарибашвили еще раз отметил, что Грузия завершает выполнение 12 рекомендаций, переданных ей Еврокомиссией для получения статуса кандидата. В ходе встречи Гарибашвили и Де Кроо как наедине, так и в расширенном формате затронули вопрос тесного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Также были рассмотрены возможности углубления сотрудничества в торгово-экономической сфере, в области инвестиций, образования, туризма, науки и культуры, добавили в пресс-службе.

Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Брюссель во вторник. В бельгийской столице у него также запланированы переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. В случае с Грузией была оглашена готовность предоставить ей такой статус после выполнения 12 условий. К настоящему моменту в стране уже проведена избирательная реформа, создано антикоррупционное бюро, по новой системе избран омбудсмен, внесены изменения в законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначены три из пяти членов Высшего совета юстиции.