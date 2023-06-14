ЕС приостановил политические визиты и финансовую поддержку Косова

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано подчеркнул, что эти меры "не являются санкциями"

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Евросоюз приостановил политические визиты высокого уровня и финансовое взаимодействие с Косовом из-за неспособности премьера края обеспечить деэскалацию в сербских анклавах. Об этом заявил в среду представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он подчеркнул, что эти меры "не являются санкциями".

"Премьер Косова Альбин Курти провалил попытки деэскалации в Косове, к которым неоднократно призывал ЕС. В связи с этим мы приняли решение принять ряд мер, которые вступили в силу немедленно, включая приостановку визитов высокого уровня и финансового взаимодействия с Косовом, - заявил он. - Эти меры не являются санкциями, они вводятся на совершенно другом уровне".