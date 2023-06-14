КСИР заявил об уничтожении террористической группы на юго-востоке Ирана

Было изъято значительное количество единиц оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщило агентство Tasnim

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана) в среду объявил об уничтожении "террористической группировки" в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке исламской республики. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, подразделения Сухопутных войск КСИР при содействии сил разведки ликвидировали группировку, которая, по их данным, планировала теракты на юге провинции. Операция сил безопасности была реализована до того, как намерения злоумышленников были претворены в жизнь.

В результате действий КСИР два члена группировки были убиты, еще один арестован. Было изъято значительное количество единиц оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Провинция Систан и Белуджистан является одним из источников напряженности для Ирана. Она граничит с Пакистаном и Афганистаном. Большая часть наркотрафика, а также значительная часть контрабанды топлива и других товаров приходятся на этот район. Кроме того, там действует ряд сепаратистских и исламистских группировок.