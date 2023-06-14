Лукашенко заявил, что в стамбульском соглашении РФ и Украины были договоренности по Крыму

По словам белорусского лидера, документ, парафированный сторонами, передал ему президент России Владимир Путин

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Проект договора о прекращении боевых действий, который обсуждали делегации России и Украины весной 2022 года в Стамбуле, предполагал договоренности по Крыму и Донбассу. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, документ, парафированный сторонами, передал ему президент России Владимир Путин.

"Нормальный. Даже по Крыму - аренда там какая-то длительная, по Донбассу на востоке. Нормальный договор. <...> А сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Во вторник Путин рассказал, что российская и украинская стороны в Стамбуле парафировали достигнутое соглашение, которое он назвал "неплохим", но киевские власти "просто выбросили его потом, и все". Российский лидер не раскрывал содержание документа.