КГБ Белоруссии включил в террористический список экс-журналиста президентского пула

В марте Минский городской суд признал Дмитрия Семченко виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, приговорив его к трем годам лишения свободы

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Бывший корреспондент белорусского телеканала ОНТ Дмитрий Семченко, входивший в состав президентского пула, включен Комитетом государственной безопасности в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Обновленный перечень опубликован на сайте Комитета госбезопасности.

Основанием для включения Семченко в этот перечень является вступление силу приговора о признании его "виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь".

В марте нынешнего года Минский городской суд признал Семченко виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, приговорив его к трем годам лишения свободы.

В террористический список КГБ также включил представителя признанной в стране террористической организации Nexta Яна Рудика, заочно осужденного к 19 годам лишения свободы.

В настоящее время в перечень причастных к террористической деятельности лиц Комитетом госбезопасности включено 1 075 человек, среди которых более 300 - это граждане Белоруссии.