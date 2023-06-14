Вучич отказался комментировать итоги встречи по Косову с послами стран "Квинты"

Cербский президент также должен обсудить ситуацию в крае с итальянским генералом Анджело Микеле Ристучча, командующим Силами НАТО для Косова

БЕЛГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич отказался комментировать итоги встречи с послами стран "Квинты" (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция) и главой делегации ЕС в республике, посвященной обострению ситуации на севере Косова.

"Я принял решение не говорить ни слова о встрече с представителями стран "Квинты" и главой делегации ЕС в Сербии. Думаю, так будет лучше для всех", - написал Вучич в среду в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В среду сербский президент также должен обсудить ситуацию в крае с итальянским генералом Анджело Микеле Ристучча, командующим Силами НАТО для Косова (KFOR).

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая бойцы KFOR оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.

Несколько сотен мирных жителей вышли на улицы в северной части города Косовска-Митровица на севере Косова и Метохии во вторник после ареста местного жителя, серба Милана Миленковича, полицейским спецназом, подконтрольным самопровозглашенным косовским властям. Косовская полиция также задержала ранее Радоша Петровича и Душана Обреновича, сербских жителей севера края, которых обвиняют в применении насилия против в отношении бойцов KFOR в ходе протестной акции 29 мая.