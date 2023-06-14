14 июня, 10:47

Глава МИД ФРГ заявила, что Берлин заплатил "тройную цену" за каждый кубометр газа из РФ

По словам Анналены Бербок, Германия принесла в жертву национальную безопасность

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что Германия заплатила "тройную цену" за каждый поставленный из России кубический метр газа, принеся в жертву национальную безопасность. С таким утверждением она выступила в среду на пресс-конференции в Берлине.

"Чтобы ее [безопасность] укрепить, нам как обществу нужно сплотиться перед лицом внешних угроз нашей свободе и внутренней уязвимости нашей страны. Поэтому мы решили покончить с зависимостью от энергоресурсов из России. Мы заплатили за каждый кубический метр российского газа двойную и тройную цену за счет нашей национальной безопасности", - заявила министр.

Бербок пообещала, что впредь власти Германии при принятии решений в области экономики будут больше внимания уделять вопросам, связанным с безопасностью. "Это касается вопроса закупок медикаментов, сырья и энергоресурсов", - сказала она.

Прибытие канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИД страны Анналены Бербок на представление стратегии нацбезопасности
© Антон Долгунов/ ТАСС

В свою очередь канцлер Олаф Шольц утверждал, что Германия освободилась от зависимости от российских энергопоставок "всего за несколько месяцев" и что она продолжит последовательно идти этим путем.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Германия приняла решение отказаться от российских энергоресурсов. Заменить поставки угля и нефти планируется в этом году, газа - к 2024 году. К 2045 году ФРГ хочет добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику. 

Теги:
ГерманияШольц, ОлафБербок, Анналена
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация