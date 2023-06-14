WSJ: директор ЦРУ в 2022 году говорил о непричастности России к взрывам "Северных потоков"

Газета отметила, что ЦРУ предупреждало Киев о недопустимости атаки на трубопроводы, но в материале не уточняется, кто в итоге, по оценкам ведомства, осуществил атаку

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс еще в октябре 2022 года на встрече с европейским коллегой говорил, что имевшиеся данные не указывают на причастность России к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal, опубликованном во вторник.

"На встрече с европейским коллегой в октябре директор ЦРУ Уильям Бернс сказал своему коллеге, что имеющиеся доказательства не указывают на Россию", - сказано в сообщении.

В ответ на вопрос неназванного европейского собеседника, совершила ли диверсию Украина, Бернc сказал: "Надеюсь, что нет". Содержание разговора изданию передал чиновник, присутствовавший на встрече.

The Wall Street Journal указывала, что ЦРУ предупреждало Киев о недопустимости атаки на трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" и требовало отказаться от осуществления теракта. В материале не уточняется, кто в итоге, по оценкам ведомства, осуществил атаку. При этом американская разведка, добавляет газета, изначально сомневалась в возможности Киева провести столь сложную операцию на большой глубине. Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк в разговоре с изданием отверг причастность Украины к взрывам.

8 февраля журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник утверждал, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По его словам, в подготовке операции принимали также участие ЦРУ и сам Бернс. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.