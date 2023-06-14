Си Цзиньпин выдвинул три предложения для решения палестинского вопроса

ПЕКИН, 14 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Пекине выдвинул три предложения по решению палестинского вопроса. Об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

"Во-первых, фундаментальное решение палестинского вопроса заключается в создании независимого палестинского государства с полным суверенитетом в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, - приводит телеканал слова китайского лидера. - Во-вторых, необходимо обеспечить удовлетворение потребностей палестинской экономики и средств к существованию народа, а международное сообщество должно увеличить помощь Палестине для развития и в гуманитарных целях. В-третьих, мы должны придерживаться правильного направления мирных переговоров".