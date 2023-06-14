14 июня, 11:09

Лукашенко считает, что лучше не называть конкретную реакцию на нарушение красных линий

По словам белорусского президента, такие линии всегда существуют, для Белоруссии это полномасштабная агрессия против страны

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Обозначение красных линий с конкретным ответом на их нарушение в реальной политике является не лучшим решением. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос о том, дискредитировали ли себя красные линии.

Лукашенко подчеркнул, что такие линии всегда существуют, для Белоруссии это полномасштабная агрессия против страны.

"Но политически лучше не озвучивать, какие они (красные линии - прим. ТАСС). Жизнь это меняет. Правда состоит в том, что, назвав красные линии (в текущей геополитической ситуации вокруг конфликта на Украине - прим. ТАСС), не сказали, что вот эту линию перейдешь - будет это, эту перейдешь - тактическое ядерное оружие, эту - стратегическое. Вот это не сказали, слава Богу", - подчеркнул белорусский лидер.

В конце марта Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту Белоруссии, заявил, что начинать переговоры по урегулированию на Украине нужно "сейчас, а не завтра". Он предложил прекратить боевые действия на Украине без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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