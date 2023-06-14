Эрдоган считает, что трудности с Зангезурским коридором связаны не с Арменией, а Ираном

Президент Турции отметил, что введены очень высокие тарифы на перевозки

АНКАРА, 14 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что трудности с созданием Зангезурского коридора не связаны с Арменией, а касаются позиции Ирана.

"Что касается Зангезурского коридора, то проблема не связана с Арменией, проблема с Ираном, - сказал Эрдоган в среду в интервью по возвращении из Азербайджана, сообщает телеканал Habertürk. - Поведение Ирана расстраивает и Азербайджан, и нас. Кроме того, к сожалению, введены очень высокие тарифы на перевозки. Надеюсь, что в скором времени мы эту проблему решим".

По его словам, в случае "положительного подхода со стороны Ирана, сегодня Турция, Азербайджан и Иран были бы интегрированы друг с другом как посредством автомобильных, так и железных дорог". Более того, по его словам, "возможно, был бы открыт "путь Пекин - Лондон".

Турецкий лидер не предоставил дополнительной информации о том, что именно в позиции Ирана его не устраивает.

Азербайджан неоднократно заявлял о желании создать так называемый Зангезурский коридор, который прошел бы по территории Сюникской области Армении и соединил бы Нахичевань с основной частью страны. Там планируется построить автомобильную и железную дороги. Помимо прочего, это позволит связать Турцию с Нахичеванью, Азербайджаном и странами Центральной Азии через Каспийское море. При этом в Ереване настаивают, что трехстороннее заявление от 9 ноября, которое положило конец боевым действиям в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, не подразумевает открытие такого коридора, и отказываются обсуждать подобный проект.