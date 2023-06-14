Лидер Мали заявил о стремлении страны укреплять отношения с РФ

Как сообщил Ассими Гоита, он очень доволен состоявшимся разговором с российским президентом Владимиром Путиным

ПРЕТОРИЯ, 14 июня. /ТАСС/. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита сообщил, что остался очень доволен состоявшимся телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным и настроен на укрепление сотрудничества с РФ в самых различных областях.

"Очень доволен разговором с президентом Путиным, - написал Гоита в среду в Twitter. - У нас был прямой и искренний обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая совместное желание укрепить наши дипломатические, экономические отношения и отношения в сфере безопасности".

Ранее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Ассими Гоитой, в ходе которого обсуждалась актуальная тематика двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях. Особое внимание было уделено торгово-экономическим связям, включая поставки в Мали российской пшеницы, а также удобрений и топлива.

Республика Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период.