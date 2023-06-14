В Пекине госсекретарь США встретится с высокопоставленными официальными лицами Китая и обсудит "важность поддержания открытыми линий связи для ответственного управления отношениями США и КНР"

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Китай и Великобританию с 16 по 21 июня. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, распространенном в среду.

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Пекин (Китайская Народная Республика) и Лондон (Великобритания) 16-21 июня", - сказано в документе.

В Пекине Блинкен встретится с высокопоставленными официальными лицами Китая и обсудит "важность поддержания открытыми линий связи для ответственного управления отношениями США и КНР". Также госсекретарь в ходе общения с представителями КНР намерен затронуть "двусторонние вопросы, представляющие интерес, вопросы регионального и глобального значения и потенциального сотрудничества по решению общих транснациональных проблем".

В Лондоне госсекретарь США примет участие в Конференции по восстановлению Украины, чтобы "помочь мобилизовать международную поддержку со стороны государственного и частного сектора для оказания помощи Украине в восстановлении после продолжающихся жестоких атак России". Блинкен в британской столице встретится с коллегами из Великобритании, Украины "и других стран-союзниц и партнеров".

В среду китайское внешнеполитическое ведомство не стало комментировать информацию о возможном визите в КНР госсекретаря США. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что 18 июня Блинкен собирается совершить визит в Китай, в ходе которого может встретиться с главой МИД Цинь Ганом. Возможно, госсекретарь также будет принят председателем КНР Си Цзиньпином, отмечало агентство.

Изначально поездка Блинкена в Пекин была запланирована на февраль. Тогда она не состоялась из-за инцидента с аэростатом КНР, сбитым ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он использовался для сбора важной информации.