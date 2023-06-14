Белорусские сенаторы одобрили законопроект, регулирующий соглашение с Россией по РГВ

Документ уточняет порядок дислокации соединений и воинских частей российской части РГВ и размещение объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил РФ

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации протокола к соглашению с РФ о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере, определяющего деятельность региональной группировки войск (РГВ). Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

"Законопроект одобрен Советом Республики", - говорится в сообщении.

Документ, который в конце мая был принят депутатами Палаты представителей, поступит на подпись президенту страны.

Протокол о внесении изменений в заключенное в декабре 1997 года соглашение Белоруссии и России о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере был подписан в Минске 3 декабря 2022 года министрами обороны двух стран Виктором Хрениным и Сергеем Шойгу. Документ направлен на совершенствование нормативной правовой базы двустороннего сотрудничества в военной сфере, уточняет понятийный аппарат, порядок планирования и финансирования мероприятий по обеспечению функционирования РГВ.

В частности, уточняются порядок дислокации соединений и воинских частей российской части РГВ и размещение объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил РФ, обеспечивающих их функционирование. Относительно обеспечения выделенных в состав группировки сил стороны пришли к соглашению о возможности делать это не только самостоятельно, но и "в ином порядке по договоренности сторон".

Протокол вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября 2022 года заявил о начале формирования в рамках договоренностей с Москвой региональной группировки войск, основу которой составят белорусские военнослужащие. О прибытии в республику первых эшелонов с российскими военнослужащими Минск сообщил в середине октября. Президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся 19 декабря в белорусской столице переговоров с Лукашенко заявил, что Москва и Минск продолжат практику совместных учений и других мероприятий боевой подготовки, в том числе в рамках РГВ. В начале января Минобороны Белоруссии сообщило о продолжении наращивания группировки, а также ее готовности к выполнению задач по защите Союзного государства.