Лидер Алжира рассчитывает на развитие отношений с РФ во всех сферах

Как заявил Абдельмаджид Теббун, отношения двух стран не могут измениться даже в случае изменения обстановки в мире

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун рассчитывает на развитие отношений с Россией во всех областях - в сельском хозяйстве, в промышленности, культуре.

"У нас исторические отношения, и они не могут измениться даже если изменяется обстановка в мире. <...> Все знают, что Алжир не такая держава в области экономики по сравнению с РФ, но мы стремимся, чтобы стать державой на Африканском континенте. И мы уже начали возвращать экономическую силу", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Что касается моего первого визита, я думаю, что он проходит в особых политических условиях. Последние годы наши отношения не продвигались быстро, и нам необходимо усилить их", - сказал он, добавив, что в политическом плане между странами по-прежнему взаимопонимание.

Что касается экономики, то, по словам президента Алжира, их нужно развивать. "Я желаю, чтобы наши экономические отношения усилились во всех областях - в сельском хозяйстве, в промышленности, культуре", - заявил он.