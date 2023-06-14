14 июня, 12:10
Военная операция на Украине

Инициатива Африки по Украине включает вопросы продовольствия и обмена пленными

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В ЮАР ранее сообщили, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта

МОСКВА, 14 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Африканская мирная инициатива по Украине включает в себя аспекты продовольственной безопасности и вопрос обмена пленными. Об этом сообщили ТАСС в среду сразу два африканских дипломатических источника.

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"В плане уделяется внимание вопросам продовольствия, важным для Африки. Кроме того, наши страны могут содействовать обмену пленными", - сообщил первый источник.

Второй источник подтвердил, что план затрагивает "разные аспекты продовольственной безопасности". "Вопрос обмена пленными [также] может быть актуальным для РФ и Украины", - добавил он, комментируя аспекты инициативы.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта.

Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас к этому списку добавился действующий председатель Африканского союза - Коморские Острова.

Президент России Владимир Путин 13 июня подтвердил скорый приезд в РФ лидеров ряда африканских государств и заявил о планах обсудить с ними в том числе зерновую сделку.

Как уточнил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, Путин примет делегацию африканских стран для обсуждения их мирной инициативы по Украине 17 июня в Санкт-Петербурге, а 16 июня африканская делегация будет работать в Киеве. 

Теги:
ЮАРУкраинаРоссияРамапоса, СирилВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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