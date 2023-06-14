14 июня, 12:11

Вучич покинул прием в посольстве РФ из-за задержания косовских силовиков в центре страны

По информации издания "Вечерне новости", представители сербских правоохранительных органов задержали в центральной части страны троих вооруженных косовских спецназовцев

БЕЛГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич экстренно покинул организованный посольством РФ прием в честь Дня России в связи с задержанием в центре республики вооруженных силовиков непризнанного Косова. Об этом в среду сообщает газета "Вечерне новости".

По информации издания, представители сербских правоохранительных органов задержали в центральной части страны троих вооруженных косовских спецназовцев. Президент Вучич, находившийся в этот момент на приеме в посольстве РФ по случаю празднования Дня России, получив информацию об инциденте, поблагодарил российскую сторону за организацию мероприятия и приглашение, после чего в срочном порядке покинул российское диппредставительство. 

Теги:
СербияВучич, Александар
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