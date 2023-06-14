СМИ: страны ЕС потребовали от ЕК смягчить требования плана милитаризации экономики

По данным портала Euractiv, 21 из 27 стран ЕС обвинили Брюссель в попытке присвоения себе части компетенций национальных правительств

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. 21 из 27 стран ЕС потребовала от Еврокомиссии (ЕК) смягчить требования плана введения в Евросоюзе военной экономики и развертывания массового производства боеприпасов, они обвиняют Брюссель в попытке присвоения себе ряда компетенций национальных правительств. Об этом сообщил в среду брюссельский портал Euractiv со ссылкой на свои дипломатические источники.

По данным портала, большинство стран ЕС намерены урезать предложенный Еврокомиссией текст по расширению производства боеприпасов в Евросоюзе. По его информации, группа из 21 страны во главе с Германией обвинила Еврокомиссию в попытках "воспользоваться экстренной ситуацией для присвоения себе национальных полномочий стран-членов". В частности, страны недовольны предложением наделить Еврокомиссию правом размещать приоритетные оборонные заказы, которые все страны будут обязаны исполнять в ущерб другим контрактным обязательствам, а также обязать компании ЕС делиться секретными данными о своих производствах.

При этом портал подчеркнул, что основная суть плана по милитаризации экономики ЕС получила полную поддержку.