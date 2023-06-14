В Нидерландах заявили о кибератаке "пророссийских хакеров" на порт Роттердама

По данным Bloomberg, руководство порта уведомили, что кибератаки якобы проводились с российских и сербских IP-адресов

ГААГА, 14 июня. /ТАСС/. Национальный центр кибербезопасности Нидерландов утверждает, что "пророссийские хакерские группировки" на прошлой неделе осуществили кибератаку на порт Роттердама. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя порта.

По его данным, руководство порта уведомили, что кибератаки якобы проводились с российских и сербских IP-адресов.

Портовые власти также утверждают, что еще несколько нидерландских портов, включая Амстердам и Гронинген, также подверглись атакам, сообщает Bloomberg. По информации агентства, веб-сайт порта Амстердама не работал более часа 6 июня, а морские порты Гронингена столкнулись с перебоями в работе сети, продолжавшимися два дня.

Телеканал RTL утверждал, что за кибератаками стоит хакерская группа под названием "NoName057(16)" и ее действия были ответом на планы Нидерландов купить швейцарские танки для Украины.