14 июня, 12:42,
обновлено 14 июня, 12:54

США рассчитывают на обмен серией визитов с КНР в ближайшее время

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл подчеркнул важность сотрудничества двух стран в сферах, где их интересы совпадают

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов рассчитывает на взаимный обмен серией визитов должностных лиц высокого ранга с Китаем в ближайшее время. Об этом сообщил в среду координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл.

На телефонном спецбрифинге для журналистов, посвященном предстоящему визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, Кэмпбелл подчеркнул, что Вашингтон "ожидает серию визитов в обоих направлениях в предстоящий период". Он подчеркнул важность сотрудничества двух стран в сферах, где их интересы совпадают.

По его словам, США хотят поддерживать дипломатическое взаимодействие с КНР на фоне разногласий, это не стратегический сдвиг в позиции Вашингтона. 

Теги:
СШАКитайБлинкен, Энтони
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