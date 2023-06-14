США рассчитывают на обмен серией визитов с КНР в ближайшее время

Координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл подчеркнул важность сотрудничества двух стран в сферах, где их интересы совпадают

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов рассчитывает на взаимный обмен серией визитов должностных лиц высокого ранга с Китаем в ближайшее время. Об этом сообщил в среду координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл.

На телефонном спецбрифинге для журналистов, посвященном предстоящему визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, Кэмпбелл подчеркнул, что Вашингтон "ожидает серию визитов в обоих направлениях в предстоящий период". Он подчеркнул важность сотрудничества двух стран в сферах, где их интересы совпадают.

По его словам, США хотят поддерживать дипломатическое взаимодействие с КНР на фоне разногласий, это не стратегический сдвиг в позиции Вашингтона.