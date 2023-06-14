Европарламент одобрил в первом чтении законопроект в сфере искусственного интеллекта

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выступил с призывом, чтобы документ приняли "в ближайшие месяцы"

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Европарламент одобрил в среду в первом чтении проект закона, регулирующего сферу искусственного интеллекта. Соответствующее решение было принято в среду на заседании ЕП в Страсбурге, которое транслировалось на сайте парламента.

Текст предлагаемого закона должен, в частности, ввести ограничения на использование систем автоматического распознавания лиц в публичных местах.

Как отмечается Agence France-Presse, вслед за состоявшимся голосованием начнутся консультации с государствами ЕС, чтобы подготовить окончательную реакцию документа.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выступил с призывом, чтобы документ был принят "в ближайшие месяцы". Вместе с тем, документ вступит в силу не раньше 2026 года, указывает Agence France-Presse.

Евросоюз намерен утвердить первые в мире правила, касающиеся искусственного интеллекта. В Европарламенте заявили, что стремятся, чтобы системы искусственного интеллекта находились под контролем людей, были безопасными, прозрачными и недискриминационными. Кроме этого, европарламентарии намерены ввести единое определение понятия "искусственный интеллект", которое можно было бы применять к уже существующим и будущим системам.