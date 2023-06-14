Премьер-министр Кубы заявил, что западные санкции не смогли сломить Россию

Мануэль Марреро сообщил, что его страна "против попыток Запада изолировать Россию в международных организациях и "продать" миру русофобию"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Куба осуждает применение западными странами ограничительных мер в отношении России и видит, что санкции не смогли достичь своих целей по разрушению российской экономики. Об этом в среду на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро.

"Я хочу подтвердить твердую позицию Кубы против односторонних санкций западных стран в отношении вашей страны. Мы против попыток Запада изолировать Россию в международных организациях и "продать" миру русофобию, - заявил глава совмина. - Запад не смог этими санкциями сломить Россию. Мы видим спокойствие на улицах, довольных людей и работающую экономику, и это показывает силу страны".

Марреро отметил важность усиления интеграционных процессов и поблагодарил за приглашение Кубы к участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве страны-наблюдателя. "В сложные времена, в которые мы живем, <…> объединяться - жизненно необходимая задача, и мы очень благодарны за то, что такая маленькая и далекая страна, как Куба, стала наблюдателем [в ЕАЭС]", - добавил он.

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро находится в России с официальным визитом, который продлится до 17 июня. Ранее он принял участие в совете глав правительств ЕАЭС в Сочи.