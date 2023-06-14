14 июня, 13:58

СМИ: консультации между Турцией и Швецией по членству в НАТО будут продолжены

В Анкаре 14 июня состоялось заседание четырехстороннего механизма по оценке прогресса Швеции в выполнении условий для вхождения в альянс

СТАМБУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Консультации между Турцией и Швецией по вопросу вступления Стокгольма в Североатлантический альянс будут продолжены. Об этом сообщил телеканал TV-100 по итогам состоявшегося в среду в Анкаре заседания четырехстороннего механизма по оценке прогресса Швеции в выполнении условий для вхождения в НАТО.

Во встрече приняли участие представители Турции, НАТО, Швеции, Финляндии. Турецкую делегацию возглавлял официальный представитель президента Акиф Чагатай Кылыч, в нее также вошли заместители министров иностранных дел, национальной обороны, юстиции и замглавы службы разведки. НАТО на переговорах представляли глава кабинета генсека альянса Стиан Йенссен, Швецию и Финляндию - госсекретари МИД Ян Кнутссон и Юкка Саловаара.

Официального заявления по итогам встречи сделано не было. 

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ШвецияТурция
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