Итальянский политик заявил, что Берлускони ценил Путина

Замминистра культуры Витторио Сгарби отметил, что экс-премьер министр Италии не принимал линию украинского лидера Владимира Зеленского

РИМ, 14 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, умерший 12 июня, считал президента РФ Владимира Путина выдающимся государственным деятелем, сохранял к нему такое отношение и не принимал линию украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в среду один из близких экс-премьеру людей, искусствовед, политик, занимающий сейчас пост заместителя министра культуры Витторио Сгарби.

"Берлускони восхищался Путиным, он считал его выдающимся государственным деятелем", - поделился Сгарби. Он вспомнил, что в момент начала специальной военной операции на Украине "у него (Берлускони - прим. ТАСС) появились сомнения, потому что все его окружение было против Путина". "Но потом в двух-трех случаях он продемонстрировал все равно, что [думает], что во многом ответственность за войну лежит на Зеленском, и это было необычное мнение, но многие с ним были согласны, начиная с пацифистского левого фланга", - сказал Сгарби.

Примечательно, что представители этих политических убеждений всегда были "злейшими врагами" Берлускони и "берлусконизма". Один из них - журналист Микеле Санторо когда-то прославился открытыми стычками с экс-премьером в прямом эфире. Сейчас Санторо возглавляет одно из крупнейших общественных движений, выступающих против направления оружия Украине. Сгарби рассказал, что хотел организовать их встречу, "потому что они разделяли схожую позицию, что Зеленский не намерен заключать никакой мир, потому что надеется победить с американцами". "Это казалось Берлускони абсурдом. И до последнего он был убежден, что американцы не должны направлять больше оружия Киеву, давая возможность вести военные действия и за пределами Украины", - добавил собеседник агентства.

"Эта позиция была смелая, но не думаю, что его политическое окружение будет достаточно смелым, чтобы поддерживать эту позицию, он сам стал во многом заложником своей коалиции", - признал Сгарби.

Он считает, что у партии "Вперед, Италия", которая сейчас входит в правящую коалицию, есть возможность выжить, но "не надо больше выступать на выборах под названием "Вперед, Италия", потому что это партия Берлускони, которого больше нет". Сгарби также уверен, что правительство сохраняет достаточно крепкие позиции и поддерживающей его коалиции ничего не грозит.

Берлускони умер 12 июня на 87-м году жизни. Его похороны проходят в среду в Кафедральном соборе Милана с государственными почестями в присутствии главы государства Серджо Маттареллы и членов правительства.