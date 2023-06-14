14 июня, 13:43,
обновлено 14 июня, 14:37

Глава МИД Армении заявил о прогрессе по разблокированию коммуникаций региона

По словам Арарата Мирзояна, "в последнее время регулярно проводятся интенсивные встречи"

ЕРЕВАН, 14 июня. /ТАСС/. Армения и Азербайджан достигли некоторого прогресса по вопросу разблокирования региональных коммуникаций. Об этом в парламенте заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"В последнее время регулярно проводятся интенсивные встречи, и эти вопросы рассматриваются. Мое личное, может быть, субъективное впечатление, что мы добились определенного прогресса, но окончательного результата у нас нет", - ответил он на соответствующий вопрос депутата.

Вопросами разблокирования региональных коммуникаций занимается рабочая группа вице-премьеров Армении, Азербайджана и РФ. Последнее ее заседание состоялось 2 июня в Москве. Согласно информации армянского правительства, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз. 

Теги:
АзербайджанАрмения
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