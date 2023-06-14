Bloomberg сообщил о возможном визите главы МИД Британии в Китай в июле

Один из источников агентства отметил, что дата пока не подтверждена

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли рассматривает возможность посетить Китай в июле. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, обсуждение возможной поездки ведется, визит может состояться в конце июля. Один из источников отметил, что дата пока не подтверждена.

Европейское издание Politico также сообщило о возможной поездке британского главы МИД в Китай. Клеверли, по его данным, уже получил официальное приглашение посетить Китай, это значит, что поездка с высокой вероятностью состоится в ближайшие несколько месяцев. Издание указывает, что это будет первым визитом министра иностранных дел Великобритании в Китай более чем за пять лет.

Ранее Клеверли заявлял, что его поездка в КНР "почти неизбежна".

В среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что 18-19 июня Китай посетит госсекретарь США Энтони Блинкен. По данным Госдепартамента, госсекретарь также посетит Великобританию.