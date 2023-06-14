Суд ЮАР признал незаконным получение братьями Гупта контракта на строительство дипмиссии

Портал News24 напомнил, что речь идет о результатах состоявшегося семь лет назад тендера на многомиллионное строительство зданий для южноафриканских дипломатов в Нью-Йорке

ПРЕТОРИЯ, 14 июня. /ТАСС/. Верховный апелляционный суд ЮАР в среду признал незаконным получение строительного контракта для дипмиссии страны в США предприятием, связанным с олигархической семьей Гупта. Как сообщил южноафриканский портал News24, речь идет о результатах состоявшегося семь лет назад тендера на многомиллионное строительство зданий для южноафриканских дипломатов в Нью-Йорке.

"Верховный апелляционный суд ЮАР объявил незаконным сомнительный контракт на строительство дипломатической штаб-квартиры <...> для южноафриканских дипломатов в Нью-Йорке примерно через семь лет после его заключения," - информирует портал. В 2016 году МИД ЮАР провел тендер, в котором победило совместное предприятие Simeka Group и Regiments Capital, связанное с семьей Гупта.

Неосуществленный проект включал приобретение земельного участка на Манхэттене и строительство там современного офисного и жилого комплекса, что обошлось бы в $159 млн. Сделка расстроилась после того, как министерство финансов отказалось выделить затребованные подрядчиками дополнительные средства. Суд установил, что совместное предприятие не представляло финансовых отчетов.

Дело братьев Гупта связано с проникновением коррупционеров в период президентства в ЮАР Джейкоба Зумы в 2009-2018 годах в многочисленные государственные службы и компании, для того чтобы использовать их в корыстных целях. Специальная комиссия, созданная правительством ЮАР, установила наличие заговора олигархической семьи Гупта в целях захвата институтов государства. Зума не отрицает, что имел хорошие отношения с тремя братьями Гупта, но не считает себя виновным в причастности к использованию ими государственных возможностей в личных целях.