Польша принимает на вооружение новый комплекс дистанционной постановки мин

Первые 24 машины поступят на вооружение в более короткое время, чем предусматривает договор, сообщили в Минобороны страны

ТАСС, 14 июня. Польская армия принимает на вооружение новый комплекс дистанционного минирования "Баобаб-К". Об этом написал в среду в Twitter польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"Первые 24 машины поступят на вооружение Войска Польского в более короткое время, чем предусматривает договор. Таковы потребности армии и возможности польской оборонной промышленности", - сообщил глава Минобороны.

По данным польской прессы, комплекс установлен на шасси грузовика и способен создать минное поле длиной 1 800 м из 600 противотанковых мин, выстреливая минами на дистанцию от 60 до 180 м. Экипаж комплекса "Баобаб-К" состоит из двух военнослужащих.

Производство машины дистанционного минирования налажено на предприятии Huta Stalowa Wola S.A.

Точное время поступления первых систем "Баобаб-К" в войска не называется.