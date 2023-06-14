В Восточной Европе разместят Центр подготовки украинских пилотов к управлению F-16

Как сообщили в Минобороны Нидерландов, ведомство работает над планом обучения

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Центр подготовки украинских пилотов к управлению самолетами F-16 будет размещен в одной из стран Восточной Европы, страны НАТО "разрабатывают учебный курс". Об этом сообщило в распространенном в среду заявлении Министерство обороны Нидерландов.

"Нидерланды и ряд европейских стран работают над тем, чтобы как можно скорее начать обучение украинских пилотов на F-16. Учебный центр будет создан в одной из стран Восточной Европы", - говорится в документе.

"Минобороны Нидерландов работает над планом обучения управлению F-16 для Украины. Вместе с Данией и при поддержке США Нидерланды обеспечивают координацию европейских усилий в этом отношении. Консультируясь, в частности, с Бельгией, Люксембургом, Соединенным Королевством и представителями отрасли, все заинтересованные стороны в настоящее время работают над содержанием учебных курсов", - говорится в материале.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил на пресс-конференции в Брюсселе, что решение начать подготовку пилотов откроет НАТО возможности для поставок на Украину боевых самолетов 4-го поколения. Он также отметил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе в июле примут долгосрочную многолетнюю программу вооружения Украины.