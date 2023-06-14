Участники встречи в Анкаре по вступлению Швеции в НАТО продолжат консультации

На встрече участники отметили прогресс в выполнении Швецией обязательств для вступления в альянс

СТАМБУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Участники состоявшегося в среду в Анкаре заседания четырехстороннего механизма по оценке прогресса Швеции в выполнении условий для ее вступления в НАТО договорились продолжить работу по выполнению Мадридского меморандума по противодействию терроризму, который Турция рассматривает в качестве основного критерия для одобрения заявки по присоединению Стокгольма к альянсу. Об этом говорится в сообщении департамента коммуникаций администрации президента Турции по итогам встречи.

"На встрече рассмотрены шаги, предпринятые в рамках реализации Швецией трехстороннего меморандума, и отмечен уровень прогресса в выполнении предусмотренных им обязательств. Участники встречи отметили важность постоянного механизма и договорились продолжить работу по совершению конкретных шагов в реализации меморандума", - говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие представители Турции, НАТО, Швеции, Финляндии. Турецкую делегацию возглавлял официальный представитель президента Акиф Чагатай Кылыч, в нее также вошли заместители министров иностранных дел, национальной обороны, юстиции и замглавы службы разведки. НАТО на переговорах представляли глава кабинета генсека альянса Стиан Йенссен, Швецию и Финляндию - госсекретари МИД Ян Кнутссон и Юкка Саловаара.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее в среду, что ждет от Швеции применения на практике антитеррористических законов, от чего зависит одобрение заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

Турция с мая прошлого года блокирует вступление Швеции в НАТО, требуя, в частности, выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, получивших там политическое убежище. В Стокгольме утверждают, что выполнили все условия Анкары на основе Мадридского меморандума, подписанного в июне 2022 года, а вопрос экстрадиции конкретных лиц должен решать суд, так как это находится вне компетенции правительства.