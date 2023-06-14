Глава Минсельхоза Чехии подал в отставку

Зденек Некула назвал причиной отставки отсутствие поддержки со стороны руководства христианских демократов

ПРАГА, 14 июня. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула сообщил в среду, что подает в отставку. Слова политика привело информационное агентство ČTK.

"До конца июня я покину пост [министра]", - сказал Некула. Причиной отставки он назвал отсутствие поддержки со стороны руководства христианских демократов, партию которых он представляет в правительстве.

Пост министра сельского хозяйства, согласно решению руководства христианских демократов, должен занять действующий представитель фракции христианских демократов в Палате депутатов (нижней палате) чешского парламента Марк Выборный. Предполагается, что он приступит к исполнению обязанностей главы ведомства с 1 июля.